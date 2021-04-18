وكانت الصحفية قد نقلت عن مصادر مطلعة، الأحد، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات مباشرة في بغداد في التاسع من أبريل الجاري، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمنت المباحثات، بحسب "فاينانشال تايمز"، الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية على السعودية، بدعم إيراني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن بغداد سهلت أيضا إنشاء قنوات اتصال بين إيران من جهة، وكل من مصر والأردن من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المحادثات تأتي في الوقت الذي يسعى به جو بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، وتهدئة التوتر الإقليمي".

ولمحت إلى أنه "من المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل" بوساطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤول سعودي رفيع المستوى، في التقرير ذاته، نفيه وقوع أي محادثات.