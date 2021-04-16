وقال المكتب الوطني للمطارات، إنه ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، حسبما نقل موقع "هسبريس".

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي إلى غاية 21 مايو 2021.

وأودى فيروس كورونا، منذ تفشيه في المغرب، بحياة أكثر من 9800 شخص فيما أصيب أكثر من نصف مليون آخرين.

وفي مداخلته أمام جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور إلى 1600 حالة، بينها 115 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية، وحوالي 1500 حالة شبه مؤكدة، موزعة على كل جهات المغرب.