وجاء في بيان لوزارة الصحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن 15 شخصا أصيبوا في حادث قطار منيا القمح، دون وقوع أي حالات وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفى منيا القمح المركزي.

وأوضح مجاهد أن وزيرة الصحة هالة زايد كلفت وكيل الوزارة بالشرقية هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد على رأس فريق طبي بالمستشفى لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وكشف مجاهد عن خروج 6 من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة من بينها كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي العاصمة المصرية القاهرة خروج عربتي قطار عن القضبان، مساء الأربعاء، ما أسفر عن سقوط مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وانتقت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين أن القطار القادم من القاهرة خرج عن القضبان بالقرب من منيا القمح بسبب أعمال صيانة، بينما تمكن سائق قطار آخر في الجهة المقابلة من التوقف وعدم الاصطدام بالقطار المتعطل.