وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وانتقت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وذكرت مصادر طبية أن 12 شخصا أصيبوا في حادث خروج القطار عن القضبان بمينا القمح.

وأفاد مراسلنا بأن الإصابات بعضها خطير وتتركز في عمال السكك الحديدية العاملين في صيانة الطريق.

وتبين أن القطار القادم من القاهرة خرج عن القضبان بالقرب من منيا القمح بسبب أعمال صيانة، بينما تمكن سائق قطار آخر في الجهة المقابلة من التوقف وعدم الاصطدام بالقطار المتعطل.