وكان صحفيو الوكالة قد رفضوا لتعيين كمال بن يونس ودخلوا في اعتصام مفتوح في بهو الوكالة رفضا لما أسموه "تعيينا سياسيا وحزبيا على رأس الوكالة".

ويتهم الصحفيين كمال بن يونس بأنه يميل لحركة النهضة، مبرزين أن تعيينه تم على أساس ولاءات حزبية وليس الكفاءة في التسيير.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجامعة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن مواصلة الاعتصام داخل الوكالة إلى حين التراجع عن التعيين.

وكانت رئاسة الحكومة قررت تعيين الصحفي كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما جديدا لوكالة الأنباء خلفا للصحفية منى مطيبع.