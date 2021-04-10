وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك أن قيس سعيد قام بوضع وضع أكاليل زهور على قبورهم وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

وأظهرت صورة نشرها المصدر نفسه، النص الذي كتبه سعيد في دفتر زيارات ضريح جمال عبد الناصر.

وجاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر ترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه ومناقبه".

وأضاف: "كنا في تونس نتابع خطبه، ولا زالت عديد مواقفه حاضرة إلى حد يوم الناس هذا حاضرة في أذهان الكثيرين".

وختم بالقول: "رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".

وكان الرئيس التونسي حل بعد ظهر أمس الجمعة بمطار القاهرة الدولي. وقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

وينتظر أن تدوم زيارة سعيد الرسمية إلى مصر 3 أيام، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر 2019.