وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية في شهر ديسمبر 2021، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لـ ليان كوبيش في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدا دعم دولة الإمارات الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية ومساندتها في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والإعداد للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر القادم، مؤكدا أن ليبيا تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.

كما أكد عبدالله بن زايد على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا، والتزام دولة الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء.

وحضر اللقاء وزيرا الدولة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر.