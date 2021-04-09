وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية-تونسية السبت، بقصر الاتحادية، من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

كما ستتناول القمة كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

كما تندرج زيارة الرئيس التونسي، وفقا لبيان رئاسي تونسي، في "إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

يذكر أن الرئيس التونسي قام بزيارة إلى ليبيا منتصف مارس الماضي، وذلك بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة.

ويعد الرئيس التونسي أول رئيس دولة يزور ليبيا، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن زيارته هي الأولى لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ 2012.