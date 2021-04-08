وقال نتانياهو في كلمة عشية إحياء ذكرى المحرقة النازية إن "اتفاقا مع إيران يمهد الطريق لها لصناعة أسلحة نووية -- أسلحة تهددنا بالاندثار -- لن نُرغم عليه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف في متحف ياد فاشيم النصب التذكاري الرسمي للمحرقة "هناك شيء واحد نُرغم عليه، هو منع أولئك الذين يسعون لإبادتنا من المضي بخطتهم".

وعقد الأطراف الذين لا يزالون منضوين في الاتفاق، أي إيران والدول التي بات يصطلح على تسميتها مجموعة 4+1 (أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) اجتماعا الثلاثاء حضرته الولايات المتحدة لكن بدون المشاركة مباشرة في المباحثات.

ومن المقرر ان تُستأنف المحادثات في فيينا الجمعة.

وترى إسرائيل أن إيران تخرق بنود الاتفاق وتعمل على امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران أن يكون لديها مثل هذه الطموحات.