وأعادت شهادة جديدة لأحد أعضاء الحركة السابقين، نقاشا قديما جديدا إلى الواجهة، وهو ملف الجهاز السري لحركة النهضة.

وقدم العضو السابق نفسه على أنه "المدبر" لحريق باب سويقة، الذي استهدف مقر الحزب الحاكم مطلع تسعينيات القرن الماضي، وما زال يثير الكثير من الأسئلة حتى اليوم.

الشهادة الجديدة تضاف لشهادات قديمة لقياديين في الحركة، أكدوا أن هذا النشاط قائم منذ عهد الرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة.

كما تضاف لوقائع شهدتها تونس، نكشف عن بعضها في وثائقي "العلة السوداء"، وكيف عززت الشكوك باستمرار نشاط هذا الجهاز.