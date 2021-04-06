وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تجمهر فقراء أمام سلال من المساعدات الإنسانية مرفق بصوت أحد الأشخاص يتحدث لغة عربية ركيكة، يقدم الشكر نيابة عن فقراء الكاميرون، لـ"أبو عمشة"، في وقت يرزح 90% من السوريين بحسب تقارير إعلامية تحت خط الفقر.

وقالت مصادر بمدينة عفرين لـ"سكاي نيوز عربية" إن "محمد الجاسم أبو عمشة قائد فصيل سليمان شاه قد أرسل للمرة الثالثة مساعدات إنسانية بالتنسيق مع منظمة تيكا التركية الإغاثية إلى الكاميرون، وهو بصدد ارسال معونات إلى موزمبيق".

وأفادت المصادر بأن قادة الميلشيات الإرهابية الموالية لأنقرة باتت بعد ليبيا وأذربيجان في سباق التمدد في إفريقيا من بوابة الخدمات الإنسانية والعسكرية التي تنشط فيها تنظيم داعش، الساعي لإحياء تنظيمه في القرن الإفريقي، بعد انهياره في سوريا والعراق.

ورصدت تقارير إعلامية أن معظم المنضمين لفصيل سليمان شاه ولواء المعتصم والسلطان مراد الأقرب للحكومة التركية جل مسلحوهم من الفصائل المتشددة لاسيما، من تنظيمي جبهة النصرة وداعش ومن الجنسيات السورية والعراقية.

وقالت المصادر إن أبو عمشة واحد من بين عدة قيادات ممن يحملون الجنسية التركية والسورية، اشتروا أملاكا في الكاميرون وموزمبيق.

وأشارت المصادر إلى أن أبو عمشة سينتقل بعد ليبيا إلى محطات جديدة مثل الكاميرون وموزمبيق ومالي وكينيا وغيرها في القارة السمراء، في وقت تنشط فيه التنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة وبوكو حرام وجماعة الشباب الصومالية.

وتصدر اسم أبو عمشة سلسلة الانتهاكات والاغتصابات التي تشهدها مدينة عفرين التي اتخذها مركزاً لميليشياته وارتكابه جرائم حرب بحق سكانها، بحسب شهادة الناجين من سجونه من أبناء المدينة.

يتحدر أبو عمشة من قرية جوصة بريف حماة الشمالي، وهو من مواليد1987عمل سائقًا ولم يتمم تعليمه، وهو يتقن اللغة التركية إلى جانب حصوله على جنسية الدولة التركية، وفق مصادر مقربة من عائلته.

وشكل محمد الجاسم مع بداية الأزمة السورية مجموعة مسلحة تحت اسم "مجموعة خط النار"، وفي 2013، انضم لفصيل "جبهة ثوار سوريا" وقاد مجموعة مسلحة في شمالي حلب، تابعة للجبهة الشامية.

وتولى قيادة أحد فرق فصيل السلطان مراد مع انطلاق عمليات تركيا العسكرية لاحتلال مدينة عفرين في 2018، وشكل فصيله العسكري الخاص باسم سليمان شاه واستولى على قرى بأكملها في ناحية عفرين.

ونهب وسلب ممتلكات أهلها وفرض الأتاوات عليهم، وخطف المدنيين وطلب فدى مالية كبيرة لقاء الإفراج عنهم.

زافتتح أبو عمشة مجمع تجاري (مول) الشهر الماضي ومقهى في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين وبحضور الوالي التركي للناحية.

وكشفت تقارير إعلامية عن قائد فصيل سليمان شاه المعروف في الأوساط الشعبية بالعمشات، أنه جند مسلحين وأرسلهم للقتال في ليبيا، وشارك مع فصيله القتال في ليبيا وأذربيجان.

وكشف المرصد السوري عن أبو عمشة أنه يسرق رواتب مقاتليه، ونقل المرصد عن لسان أحد المنشقين عن العمشات سرقته 150 ألف دولار أميركي من رواتب مرتزقته، الذين أرسلهم إلى أذربيجان.

ويعرف أبو عمشة بانه مغتصب زوجات مسلحيه، ففي 2019 انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لسيدة تدعى إسراء اتهمته باغتصابها لأكثر من مرة وأنها زوجة لأحد مسلحيه.