وقال كيري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "زيارة مثمرة إلى الإمارات هذا الأسبوع. من مواقع الطاقة الشمسية إلى التنمية الحضرية المستدامة، هناك مشاريع طاقة لا تصدق تقام هنا. ستضعنا اقتصاديات الطاقة النظيفة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".

وفي تغريدة أخرى، قال كيري: "شكرا للإمارات على إتاحة الفرصة للاطلاع على مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة".

وأضاف: "يعد تطوير التكنولوجيا النظيفة والطاقة منخفضة الكربون، أمرا بالغ الأهمية الآن، ليس هناك وقت نضيعه".

وكان كيري قد زار عددا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي والتي تركز على دعم جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتفقد كيري مشروع "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية والذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.

كما زار المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومدينة مصدر، والتي تعد من أهم المساهمين في توسع محفظة الإمارات من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 400 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية.

وزار كيري جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تعد أول جامعة في العالم تقدم مناهج مخصصة لدعم حلول الاستدامة من خلال الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الزيارة جولة في محطات الطاقة الشمسية الرئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك "شمس 1"، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم.

واطلع كيري أيضا على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 2 غيغاواط.

واختتم كيري جولته، بزيارة حديقة المانغروف بالجبيل في أبوظبي، حيث تعرف خلالها عن كثب على غابات أشجار المانغروف والتي تعتبر من أهم الأشجار المحلية، والتي تتمثل أبرز فوائدها في منع التعرية الساحلية ودعم التنوع البيولوجي، إضافة إلى قدرتها على التقاط الكربون بكميات أكبر من الغابات المطيرة لكل هكتار.