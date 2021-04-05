وأعلن المصدر المسؤول عن مجموعة من الضوابط في هذا الصدد:

الأول: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين.

وتعني كلمة "محصن" أن الشخص حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو متعافٍ من الإصابة.

الثاني: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الثالث: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.