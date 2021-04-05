ويعاني عباس (85 عاما) من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وكان قد نقل إلى أحد المستشفيات مصابا بالتهاب رئوي في عام 2018.

كما عولج عباس في مستشفى أميركي في العام نفسه، خلال رحلة لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسافر عباس بطائرة مروحية من مقره في رام الله بالضفة الغربية، إلى عمان، حيث أدلى بتعليق موجز بخصوص وضع الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله قيد الإقامة الجبرية.

وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان".

وكان عباس قد دعا في يناير إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت لاحق هذا العام.