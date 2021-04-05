وقال الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال، إن "الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي"، مشددا على رفض الإمارات "كل ما يزعزع استقرار المملكة ويعرض سلامتها وشعبها للخطر"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن "خالص تمنياته للأردن بقيادة الملك عبد الله دوام الأمن والاستقرار والازدهار".

وأعرب الملك عبد الله عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مثمنا "المواقف الثابتة والأصيلة للإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره، الذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين".