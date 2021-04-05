أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد خلاله تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال، إن "الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي"، مشددا على رفض الإمارات "كل ما يزعزع استقرار المملكة ويعرض سلامتها وشعبها للخطر"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأعرب ولي عهد أبوظبي عن "خالص تمنياته للأردن بقيادة الملك عبد الله دوام الأمن والاستقرار والازدهار".
وأعرب الملك عبد الله عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مثمنا "المواقف الثابتة والأصيلة للإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره، الذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين".