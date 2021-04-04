وذكر مقتدى الصدر، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح سواء في ذلك زيارة الكاظمي للمملكة السعودية أو الإمارات".

وأضاف: "إن لنا مع الدولتين تاريخا زاخرا ولنحصل معهم على مستقبل زاهر"، مبرزا "تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من أجل مصلحة بلدنا وبلدانهم".

وختم تغريدته بالقول: "وليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع والشرق الأوسط بالخصوص".

وقال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، في وقت سابق، إن بلاده تبحث عن أشقائها وإخوانها في العالم العربي.

وأوضح أنه يعمل على إعادة العراق إلى صفه العربي، مبرزا أن "العراق يبحث عن دور ليكون نقطة التقاء وتكامل في المنطقة التي عانت الكثير من التحديات".