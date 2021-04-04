وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن تمثيل المرأة في الإمارات أفضل من إسرائيل، بل وأفضل من غالبية الدول الغربية، فالمرأة في المجلس الوطني الاتحادي تمثل 50 بالمئة من عدد الأعضاء، كما تمثل نحو 30 بالمئة في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تبلغ بالمئة فقط.

وأضافت ناحوم، التي شاركت في تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الإسرائيلي ومنتدى المرأة الخليجية – الإسرائيلية، إن مجلس الأعمال الإماراتي - الإسرائيلي يضم أعضاء من دول أخرى أيضا، مشيرة إلى أن 44 بالمئة من أعضاء المجلس البالغ 4 آلاف من إسرائيل و41 بالمئة من الإمارات، بينما يأتي بقية الأعضاء من البحرين والمغرب والسودان، وكذلك من الهند وأوروبا والولايات المتحدة.

وقالت إن منتدى المرأة الخليجية - الإسرائيلية يركز على جوانب الأعمال والجوانب الثقافية، موضحة أن عضوات المنتدى يساهمن في تعزيز تمكين المرأة ويستهدف النساء القائدات في مجالهن فيما يتعلق بجودة عمل المرأة وتأثيرها وقدرتها على قيادة النساء الأخريات.

وأعربت فلور ناحوم بصفتها نائبة عمدة مدينة القدس ومسؤولة عن السياحة عن اعتقادها بأن دولة إسرائيل ودولة الإمارات يمكنهما تأسيس ممر أخضر للسياح الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 للسفر بين الدولتين، خاصة أن الدولتين تحتلان مراكز متقدمة فيما يتعلق بتطعيم شعبيهما ضد كوفيد-19 .

وعبرت ناحوم عن حماسها لبدء مرحلة جديدة من الترحيب بالمسلمين في القدس عقب توقيع المعاهدات الإبراهيمية التي ساعدت على تأسيس علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية هي دولة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وأضافت أن السياحة الدينية في مدينة القدس اقتصرت على السياح اليهود والمسيحيين لعقود طويلة، موضحة أن المسلمين الآن مرحب بهم لزيارة ثالث أهم مكان مقدس في الإسلام "المسجد الأقصى".

وتحدثت نائبة عمدة مدينة القدس عن تجاربها أثناء زياراتها لدولة الإمارات بعد توقيع معاهدة السلام الإبراهيمية مع دولة إسرائيل في سبتمبر 2020، مشيرة إلى لفتة كريمة قام بها أحد سائقي الأجرة في دبي والتي اثبتت لها أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أمانا لليهود.

وقالت: "بينما كنت أسير في أحد شوارع دبي بعد تناول العشاء مع زوجي وأبنائي الأربعة في شهر ديسمبر الماضي وكان زوجي يرتدي "الكيباه" وهو غطاء رأس تقليدي يرتديه اليهود، استوقفنا سائق تاكسي في منتصف الطريق وقال مرحبا أيها اليهود يسعدنا الترحيب بكم هنا".

وأضافت "رسالة سائق التاكسي عبرت عن دفء وترحاب الشعب الإماراتي".

وقالت: "يمكننا أن نكون أصدقاء، يمكننا أن نكون عائلة واحدة مجدداً ويمكننا أن نبني المنطقة سويا.. هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي كأم وسياسية".