ويأتي هذا الهجوم الذي لم يسفر عن ضحايا وأضرار، قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن التي تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني: "بالساعة 12:15 من يوم 4 أبريل الجاري، سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى".

جدير بالذكر أن هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية والتي تضم أسراب لطائرات مقاتلة عراقية.