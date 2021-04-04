وكان في استقبال الكاظمي والوفد المرافق لدى وصوله، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الكاظمي إلى بلده الثاني، دولة الإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على "تويتر": "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وجرت مراسم استقبال لرئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى قصر الوطن، اصطحبه خلالها الشيخ محمد بن زايد إلى المنصة حيث عزف السلام الوطني لكل من جمهورية العراق ودولة الإمارات.

وبعدها استعرض الاثنان حرس الشرف الذي اصطف تحية لرئيس الوزراء العراقي، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بضيف البلاد.