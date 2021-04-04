ووجهت الوزيرة بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، كما شددت على ألا يتجاوز عدد المواطنين المترددين على كل مركز لتلقي اللقاح عن 100 مواطن في اليوم.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن الوزيرة أكدت أنه سيتم خلال الفترة القلية المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خاصة بالمحافظات الساحلية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وتخطط وزارة الصحة للتوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا.

واستقبلت مصر قبل أيام 854 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدى الأشهر الماضية.

ومن المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية شهر مايو المقبل أن تكون مصر قد استقبلت 4.5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن اتفاقية "كوفاكس".

ووجهت الوزيرة بزيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ40 مركزاً ثم تمت زيادتها إلى 139 مركزًا في مارس الماضي.