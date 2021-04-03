وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن التحقيق جار في الموضوع، عقب توقيف عدد من الأشخاص.

وأكد مصدر مطلع لوكالة "بترا" أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

من جهته أفاد مراسلنا في عمان بأن الاعتقالات طالت أشخاصا على علاقة بالقضية قد يصل عددهم إلى 20 شخصا.

ولم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأسباب الأمنية التي أدت إلى الاعتقالات في الأردن.