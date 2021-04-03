وأشار الفريق ربيع إلى أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازا جديدا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية تسجل، يوم السبت، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة.

وأردف أن القناة تستقبل أيضا 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة يوم السبت، 85 سفينة.

وشدد رئيس الهيئة على أن العمل لم يتوقف لضمان عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور سفن جديدة.

وأشاد بجهود كافة رجال إدارة التحركات والمرشدين ودورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة، يوم السبت، عبور 85 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.4 مليون طن.

والاثنين الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما ظلت بعض السفن العالقة تنتظر عبور المجرى المائي الحيوي.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة "إيفر غيفن" العملاقة.

وأضاف ربيع، وفق ما نشرت صحيفة "الشروق" القاهرية، في رده على سؤال بشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى "زيادة عمقها".

وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدمًا.