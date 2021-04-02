ووفقا لمصدر أمني شرح لموقع "سكاي نيوز عربية" ما حدث، فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا صباح الجمعة، يفيد بتوقف جزء من قطار دون جرار قبيل محطة "منقباد" في أسيوط، وسط مخاوف من اصطدام أي قطار قادم من الخلف بها.

واضاف المصدر أنه تبين صحة البلاغ، وأن هناك 6 عربات متوقفة على خط السكة الحديد وبها ركاب؛ تبين أنها تتبع القطار رقم "82 نوم"، وأن القطار في ذلك الوقت وصل لمحطة الأزهر بأسيوط دون ملاحظة الأمر.

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية متمثلة في الحماية المدنية وهيئة السكة الحديد وغرفة عمليات أسيوط، لضبط حركة القطارات على خط الصعيد، وإحضار جرار لجر العربات إلى محطة الأزهر، وإعادة ربطها مع قطار النوم رقم 82.

من جانبها، تولت النيابة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب انفصال العربات عن القطار.

يذكر أن قطارين اصطدما ببعضهما في محافظة سوهاج المصرية، الجمعة الماضي، حينما توقف أحدهما واصطدم به الآخر من الخلف، مما تسبب في مقتل 19 وإصابة 186 آخرين.