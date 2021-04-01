ووجه الرئيس المصري كلمات الشكر للراحل اللواء الشاذلي، على مجهوداته طوال السنوات الماضية لإقامة مدينة الأدوية بالخانكة.

ووجه السيسي خلال افتتاح "مدينة الأدوية"، الشكر لأسرة الراحل، قائلا: "اللواء صلاح الشاذلي جندي مجهول تحرك في دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات".

وأضاف "أقول لأسرته، متشكرين، مش ناسين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".

وأكد السيسي خلال كلمته على أن اللواء صلاح الشاذلي هو الجندي المجهول وصاحب الفضل في إنشاء مدينة الدواء بالخانكة منذ 7 سنوات.