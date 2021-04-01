وطرح البرغوثي وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، تحديا مباشرا لزعيم الحركة الرئيس محمود عباس بتسجيلهما قائمتهما التي أطلقا عليها قائمة "الحرية".

ويقود المجموعة المستقلة كل من القدوة وفدوى، زوجة مروان، اللذان وصلا إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله قبل ساعة من انتهاء المهلة النهائية للتسجيل عند منتصف الليل.

غير أن البرغوثي (61 عاما) لم يكن ضمن الأسماء، فيما أشارت التكهنات بأنه ربما يستعد لمنافسة عباس (85 عاما) في انتخابات الرئاسة في يوليو.

وقال هاني المصري، المرشح على القائمة الجديدة، إن هدف القدوة و"الأخ القائد" البرغوثي هو "إحداث التغيير الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني".

وكانت الانقسامات الداخلية في فتح عاملا رئيسيا في خسارتها أمام حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية في عام2006.

وأدت تلك الهزيمة المفاجئة إلى صراع على السلطة أفضى إلى اقتتال، قسم الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيطرت حماس على قطاع غزة بينما سيطرت فتح على قاعدة سلطتها الضفة الغربية.

ومن المرجح أن تعزز خطوة البرغوثي مخاوف قيادة فتح من أن تؤدي الانقسامات الداخلية مرة أخرى إلى خسائر بالانتخابات.

ولم يتضح ما إذا كان عباس سيعاقب البرغوثي، المسؤول السابق في فتح في الضفة الغربية، والذي كان عضوا بالمجلس التشريعي ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في إسرائيل، بعد إدانته بتدبير هجمات على إسرائيليين. ونفى البرغوثي تلك الاتهامات.

وسبق أن طُرد القدوة من حركة فتح التي تسيطر منذ فترة طويلة على منظمة التحرير الفلسطينية.