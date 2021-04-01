وتأسست اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل التوزيع العادل للقاحات.

تأتي الجرعات الجديدة لمصر ضمن 40 مليون جرعة من المقرر أن تتسلمها البلاد عبر "جافي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، إن لقاح "أسترازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأضاف: "تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وتلقت مصر أول شحنة من 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا العام، في إطار برنامج لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وكانت القاهرة قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير، ووسعت حملة التطعيم لتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الرابع من مارس.

وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إنها سجلت 699 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 693 إصابة و42 وفاة مرصودة الثلاثاء.

وقال مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 202131، من ضمنهم 154694 شخصا تعافوا و11995 حالة وفاة".