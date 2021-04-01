وأضاف الدبيبة في تغريدة على موقع "تويتر"، الأربعاء: "نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة، وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع".

وكانت دول عربية دعمت مصر والسودان في ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، مشددة على أهمية تحقيق الأمن المائي للبلدين.

وأكدت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مشددة على أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".

كما أعلنت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن البلاد مع مصر والسودان في جهودهما للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشيغيل سد النهضة، بما يحفظ المصالح المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحتاتهم في التنمية.

ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي وأن الأردن يقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها.

والثلاثاء قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة.

ورغم مطالبة مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.