وذكر عون أيضا في الحوار نفسه: "ما كنت أتخيل بأنني سأكون مكبّلا هكذا، وما كنت متوقعا أن المنظومة مطوقة ومحصنة، حتى بالقضاء، وهو المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، وحتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة".

الوزير السابق أحمد فتفت: تهرب من المسؤولية!

وللتعليق على تصريحات الرئيس عون، اطلعت "سكاي نيوز عربية " على آراء بعض السياسيين، من بينهم الوزير والنائب السابق الدكتور أحمد فتفت، الذي وصف ما جاء على لسان الرئيس بأنه "تهرب من المسؤولية الحقيقية، حيث أنه عطل البلد لمدة عامين ونصف العام، وكلفة التعطيل كانت باهظة و أكبر بآلاف المرات من بستان جده الذي يتكلم عنه".

وتابع: "هناك من دمر البلد بأكثر من حرب، حرب الإلغاء والتحرير عطل مجلس النواب اللبناني وأوقف انتخابات رئاسة الجمهورية".

وأضاف فتفت: "لبنان لا يتماشى مع شخص -هلقد- عنده شغف بتوريث السلطة وإذا كنا أكثر صراحة، المشكلة الأساسية لا تكمن بعون وصهره باسيل، إنما بحزب الله".

ووصف فتفت الرئيس عون بأنه "يلعب دور المعاون السياسي لحزب الله ولأمينه العام حسن نصر الله كل ذلك من أجل شغفه بالسلطة".

وختم بالقول: "لا نعتب على ما يقوله وفقا لعمره".

النائب مروان حمادة: عون خرب أجمل بستان في العالم

وعلق الوزير السابق والنائب مروان حمادة على تصريحات عون، بالقول: "يا ريت ورث ميشال عون كل بساتين العالم ولم يصبح رئيسا للجمهورية، لأنه خرب أجمل بستان في العالم وهو لبنان".

واعتبر: "ما قيل فيه نوع من مسحة تكبر الندم، فبالنسبة لعون الرئاسة لا تساوي شيئا و-البستان- عنده أهم، وهو حول لبنان إلى مزرعة له وبستان".