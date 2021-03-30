وصرّحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنّ مكتبها "على علم وحالياً يتأكّد من تقارير عن اغتيال المطلوب للمحكمة محمود مصطفى الورفلي".

وتابعت بنسودا التي تغادر منصبها قريباً أنّ التقارير عن وجود وفد من المحكمة "على الأرض في ليبيا من أجل هذا الغرض غير دقيقة ومضلّلة".

وكانت مصادر أمنية أفادت وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أنّ "قتل مع ابن عمه أيمن بعدما أمطره مسلحون مجهولون بوابل من الرصاص في وسط بنغازي".

وقال مصدر ثان يومها إنّ "الورفلي ومرافقه وصلا مفارقين للحياة إلى مركز بنغازي الطبي القريب من مكان الواقعة".

والورفلي الذي يبلغ 43 عاماً، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ أغسطس 2017 لاتهامه بـ"ارتكاب وإصدار أوامر" عمليات قتل صنّفت جريمة حرب في منطقة بنغازي.

ويعد محمود الورفلي أحد القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيمي داعش و"أنصار الشريعة" الإرهابيين في ليبيا، وكان معروفا بصلاته وصموده في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية.