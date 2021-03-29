ورحل الطبيب، وهو ابن بلدة معركة الجنوبية، عن الحياة في مستشفى علاء الدين- الصرفند، جنوب لبنان، عقب تعرضه لحادث سير مروع، أثناء عودته من المشاركة في ساحات الثورة، فيما تقول تقارير إنه توفي بسبب 500 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 327 دولارا.

وراجت رواية مفادها أن الضحية وصل إلى المستشفى مع شخص آخر بواسطة سيارة إسعاف، نقلتهما من الموقع الذي تعرضا فيه لحادث سير، في منطقة الزهراني، وقيل إن المسؤولين عن الدخول، في قسم الطوارئ، رفضوا البدء بعلاج عجمي، الذي كان يئن من أوجاع في معدته، قبل أن يدفع 500 ألف ليرة.

وبحسب الرواية المتداولة، فإن مسؤولي المستشفى طلبوا من الشاب المرافق له بأن يدفع المبلغ نفسه، لكن لم يكن بحوزتهما المال الكافي وفي انتظار المال، أُهدرت ثلاث ساعات وتأخر العلاج.

وبعد سداد المبلغ، في وقت لاحق، تم إدخال الطبيب المصاب إلى غرفة العمليات ثم غرفة العناية المركزة، واحتاج للتبرع بالدم، عندما تبين أن الإصابة التي تعرّض لها في حادث السير، تسببت بنزيف داخلي في أمعائه ، فلم يقو على الصمود وتوفي حوالى الواحد والنصف من فجر الاثنين.

المستشفى ينفي

واستيضاحاً لما يقال، اتصلت " سكاي ينوز عربية " بالطبيب الجراح في مستشفى علاء الدين، الدكتور محمد علاء الدين الذي نفى نفياً قاطعاً كل ما يشاع حول القضية قائلا" فليثبتوا لنا أي مستند لدفع هذا المبلغ وهو بالمناسبة مبلغ زهيد جدا ولا يفي بما قمنا به، ولم نتلق أي مبلغ لغاية اللحظة ونحترم ما جرى".

وأضاف "أدخلنا المصاب مباشرة الى تصوير السكانير وزودناه ب 7وحدات دم وأجرينا له جراحة استمرت 4 ساعات بعدما وصل إلى المستشفى تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد، وقمنا بالواجب قبل أن نرى ذويه".

وقال" نحن تحت القانون، وتحت قانون نقابة المستشفيات ووزارة الصحة، يمكنهم جميعا الاطلاع على ما جرى"، ولفت علاء الدين إلى الفاتورة لم يجر دفعها حتى الآن، "كان همنا إنقاذ الطبيب المصاب بنزيف داخلي، أجريت العملية على يد زميلي الطبيب علي الدغيلي".

وقال علاء الدين "القدر كان أسرع منا، إنها مسألة إنقاذ حياة"، نافيا أن تكون ثمة أي ليرة قد جرى تسديدها.

ذوو الضحية

شقيق الضحية، الدكتور وهيب عجمي قال لموقع " سكاي نيوز عربية "لا أتوقع أن يكون مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية سبباً، رغم أننا لا نستغرب مثل هذا الأمر في لبنان، وعزا السبب إلى التلكؤ، وقال "نحن عائلة معطاءة معظمنا أطباء، لم نتوقف عند مبالغ مالية في الأصل، نحن لم نعلم أن المستشفى طلب هذا المبلغ !"

من جهته، رأى ابن شقيق الضحية طبيب الأسنان، حسين عجمي، الذي حضر إلى المستشفى فور إعلامه بحادثة عمه "إن المستشفى لم يقصر، حتى أننا لم نعرف لغاية اللحظة المبلغ المطلوب منا".

وأضاف "ما حصل بحسب توقعاتي هو أن موظف الطوارئ كان قد أعلم من رافق عمي إلى المستشفى بأن تكلفة التصوير باتت حاليا 500 ألف ليرة، وربما الأخير لم يملك المبلغ وفهم الأمر على أنهم بحاجة للمبلغ كي يتم إدخاله لحين وصولنا، لكن الموضوع أخذ أبعاداً مزعجة بحقنا على المنصات الاجتماعية ".

وأشار حسين عجمي إلى أن عمه كان يتكلم مع أبنائه ومع العائلة إلى أن شعر بألم شديد لاحقاً سببه النزيف ومن الصعب إنقاذه".

وأضاف "وصلنا المستشفى وبحوزتنا المال، هناك لغط بشأن حصل، والكلام الذي يشاع اليوم على وسائل التواصل لا مبرر له وغير مسؤول ونتمنى أن يتحلى هؤلاء بالمسؤولية، فنحن جميعنا مع الثوار".

وأكد أنه عمه وصل إلى المستشفى بكامل وعيه والمستشفى قام بواجبه والأطباء جميعهم حزنوا لوفاته، فمن ادعى أن 500 ألف ليرة كانت سبباً، لمَ لم يهاتفني ؟".

ووسط غضب عارم من ساحات الحراك في الجنوب، تجري التحضيرات لتشييع عجمي، الذي كان ناشطاً في الحزب الشيوعي اللبناني وفي انتفاضة 17 أكتوبر. وقد دعا كل من عائلة عجمي والحزب والناشطون، إلى المشاركة في تشييعه ظهر الاثنين في بلدته "معركة – قضاء".