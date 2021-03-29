ونقلت "رويترز" عن التلفزيون المصري، أن السفينة "إيفر غيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة، بعد إعادة تعويمها.

ورأى شاهد من "رويترز" السفينة وهي تتحرك، كما أظهرت خدمة لتتبع السفن، "إيفر غيفن" في منتصف القناة.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد أفاد في وقت سابق، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس في بيان فجر الاثنين، إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضح ربيع أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

وعملت قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولنديةAPL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتشاركت القاطرتان "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

وكانت القاطرة الهولندية APL GUARD قد وصلت مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة "سميت" الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.