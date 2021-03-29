وقال الرئيس المصري في تغريدات على تويتر: "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع السيسي: "أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".

وكانت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن قد قالت في تغريدة على تويتر، إنه تم بدء إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، أن الهيئة تعمل على مدار اليوم لحل أزمة السفن العالقة، وذلك بعد قليل من الإعلان عن بدء تعويم السفينة "إيفر غيفن"، بعد أيام من جنوحها في قناة السويس.

وكشف الفريق أسامة ربيع في تصريحات حصرية لـ"سكاي نيوز عربية" أن العمل سيجري حاليا من أجل قطر السفينة العملاقة باتجاه منطقة البحيرات.

وأوضح الفريق ربيع أن سفينة إيطالية وصلت صباحا للمساعدة بتعويم السفينة "إيفر غيفن".