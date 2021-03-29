وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق، أنها استأنفت عمليات قطر السفينة، حسبما نقلت "رويترز".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، كشف قبل ساعات، عن آخر التطورات المرتبطة بجهود تعويم سفينة "إيفر غيفن".

وأشار ربيع إلى أن العمل كان منصّبا على توسيع نطاق التكريك "التجريف" والحفر، بمنطقة مقدمة السفينة الجانحة، وذلك عبر إزالة جوانب القناة، للوصول بها إلى عمق 18 مترا، لتسهيل عملية تعويم السفينة.

وبيّن أن ذلك يتم بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة "مشهور"، بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.