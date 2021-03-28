وقدم رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي الشكر لوزير الزراعة السيد القصير الذي تدخل بعد علمه بوجود سفن عليها شحنات مواشي حية، عالقة في قناة السويس، بسبب مشكلة السفينة العملاقة "إيفر غفين" التي تعرقل حركة الملاحة في القناة منذ أيام.

وحفاظا على صحة هذه المواشي القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية، تم تنفيذ تحرك سريع، إذ تم تم تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبدالحكيم محمود، بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشي للحفاظ عليها.

وقد تم إرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قامت بفحص المواشي وتقديم الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة بالمجان، من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة قناة السويس.