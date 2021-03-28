أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.