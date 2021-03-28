أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
واتهم التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بأنها تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.
وأكد على استمرار تهديد مليشيا الحوثي لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وفي وقت سابق، اعترضت قوات التحالف طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مشيرة استمرار محاولات المليشيا العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي.