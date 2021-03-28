وقال مسؤول في الشركة في ردّه على موقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك تنسيقًا وثيقًا مع هيئة قناة السويس المصرية، وشركة الإنقاذ الهولندية "سميت" خلال عملية إعادة التعويم الجارية.

وأضاف مُتحدث باسم الشركة في بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن هناك محاولة مستمرة منذ أمس لتعويم السفينة، عبر 11 قاطرة تعمل على مدار اليوم جنبًا إلى جنب مع عمليات التكريك المستمرة في إزالة الرمال في المنطقة الأمامية للسفينة.

وأوضح أنه من المقرر أن تستمر جهود إعادة التعويم الحالية حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمصر.

وأشارت الشركة إلى وصول قاطرتين إضافيتين الأحد؛ للمساعدة في إعادة تعويم السفينة، وهما "ALP Guard" الهولندية و"Carlo Magna" الإيطالية.

وتزن السفينة "إيفر غيفن"، التي تحمل علم بنما، 223 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، حيث تسببت في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وذكرت الشركة المُشغلة لسفينة الحاويات البنمية، أن أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 25 فردًا وكلهم هنود، بصحة جيدة ومعنوياتهم مرتفعة.

وقالت إن طاقم السفينة يعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية لإعادة تعويمها.

واستبعدت التحقيقات الأولية بحسب الشركة، أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوحها.

وأشارت إلى أنه بمجرد إعادة تعويم السفينة، ستخضع لفحص كامل وستتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات في أي تحقيقات.

وجرت مناورة جديدة مساء السبت، لشد السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقال مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، إن هناك "مؤشرات إيجابية" من حيث ارتفاع مستوى المد، وهو ما تبين خلال عملية شد السفينة.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنه يتم العمل حاليا بمناورات الشد باشتراك عدد من القاطرات لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، حيث تقوم الكراكات بعملية تفريغ وأصبح هناك مياه تحت السفينة، موضحا أنه يجري العمل حاليا على مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.

وأبدى رئيس شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العالقة في قناة السويس، أمله في تعويم السفينة مساء السبت، في وقت قال مصدر مصري إن محركات الناقلة عادت إلى العمل، في مؤشرات على قرب نهاية الأزمة التي تؤثر على التجارة الدولية.