وتناول الجانبان تطورات جائحة كورونا وتعاون البلدين الفاعل خاصة في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الجائحة.

وقد أكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات كورونا، خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافي على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.

وتبادل ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية الصين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمساعي والجهود المبذولة بشأنها بما يدعم الاستقرار والسلام ويحقق التنمية و الازدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط و العالم.

ونقل وزير الخارجية الصيني تحيات شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الشيخ محمد بن زايد وزير خارجية الصين أطيب تحياته للرئيس الصيني وتمنياته له وشعبه الصديق مزيدا من الازدهار والتطور، مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير شعبيهما ومصالحهما المتبادلة وبما يخدم السلام والتنمية في العالم.

وحضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية.