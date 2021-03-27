وتفكيك الخلية التي تتكون من 4 متشددين، يؤكد، بحسب بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الخميس، على "أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية"، خصوصا وأن العملية الأمنية التي وُصفت بـ"النوعية والدقيقة"، رأى فيها خبراء أمنيون "دلالة على الحزم الدولي الذي بات واجبا التعامل به مع الخطر الإرهابي القائم".

وفيما تشهد منطقة الساحل والصحراء مخاطرا أمنية متزايدة، بسبب استفحال الإرهاب الذي حول قبلته من الشرق الأوسط نحو غرب إفريقيا، تبرز أهمية المغرب وقدرات أجهزته الأمنية المتطورة، في وقت يلح التعاون الدولي على كل دول المنطقة.

الساحل والصحراء والخطر المتزايد

يشير معهد إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، التابع لوزارة الدفاع الأميركية، في تقريره السنوي حول خسائر الإرهاب التي تتكبدها القارة السمراء، إلى أن النشاطات الإرهابية قد شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، بما يفوق ستة أضعاف، لتنتقل الأحداث الإرهابية إلى 4161 حدثا عنيفا، عند نهاية العام 2020، بعدما كانت محصورة فقط في 673 حادثة خلال العام 2011.

ويدق التزايد المطرد الذي بلغ، وبحسب التقرير ذاته، الضعفين فقط فيما بين العام 2017، والعام 2020، ناقوس الخطر، وذلك بسبب اتساع النشاطات الإرهابية في أربعة من مسارح العمليات الرئيسية الخمسة في أفريقيا، والتي تتمثل في كل من الصومال، وحوض بحيرة تشاد، ومنطقة الساحل الغربي، وموزمبيق، فيما تعد منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضا، استمرارا للتوجه الذي بدأ منذ العام 2015، يضيف ذات المصدر.

وبحسب خبراء أمنيين فإن النشاط الذي قام به المغرب منذ العام 2015، والذي تمثل في إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ليكون هو الذراع القانوني والقضائي لمديرية مراقبة التراب الوطنية (مخابرات داخلية)، والذي جنب البلاد عشرات المخططات الإرهابية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن نجاح المغرب قد جعل منطقة شمال إفريقيا تكون بمنأى عن تسرب العناصر الإرهابية نحوها، لاسيما عبر المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، والتي يشكل النزاع المفتعل حولها فراغا أمنيا يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية، خصوصا وأن التداخل بينها وبين انفصاليي بوليساريو قد بات قائما بحسب مصادر أمنية.

وتشهد منطقة الساحل الإفريقي تصاعدا للعمليات الإرهابية منذ منتصف العام 2017، حيث أن التحالف المشكل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى قد قاد ما يفوق الألف هجوم منذ ذلك الوقت إلى متم العام الماضي، لتنال كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حصة الأسد من تلك الهجمات.

ومنطقة الساحل والصحراء التي تشهد انتشارا كثيفا لكل من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب"، وجماعة "نصرة الإسلام"، وتنظيم داعش، وجماعة "بوكو حرام"، ما يجعل المنطقة تتكبد خسائر تقدر بملايير الدولارات، فيما خسرت القارة السمراء عند نهاية العام الماضي ما يقارب 14 مليار دولار، بحسب بعض التقديرات، وهو ما جعل الخسائر تنتقل عالميا خلال العقد الأخير من 15 مليار دولار سنويا إلى 70 مليار، بسبب اتساع رقعة العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط، مع صعود "داعش"، ثم انتقال التوتر إلى منطقة الساحل والصحراء.

الإرهاب والانفصال.. خيوط متداخلة

وأكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريح أدلى به لمجلة "جون أفريك"، قبل أيام، أن صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد باتت تضم "أزيد من 100 انفصالي من جبهة البوليساريو"، مشددا على أن هناك "تأطيرا داخل مخيمات تندوف وتلقينا عقائديا يقوم به أئمة المخيمات".

وأردف المسؤول الأمني المغربي موضحا أن هذا "المعطى الثابت يحيل على انخراط عناصر جبهة البوليساريو في المجموعات الإرهابية المصغرة، أو داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، مشيرا إلى اضطلاع أبو الوليد الصحراوي، المزداد في مدينة العيون المغربية، والعضو السابق والناشط في جبهة البوليساريو، بقيادة الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

وفي هذا الصدد يقول الباحث في شؤون غرب إفريقيا، أحمد صلحي، إن "تنوع الجماعات الجهادية ففي منطقة الساحل يرفع من منسوب التهديدات تزامنا مع تكثيفها لعملياتها"، مؤكدا أن "تناغم الشبكات الإجرامية والحركات الانفصالية، والتي تستغل هذا الفضاء للاسترزاق في الاقتصاد غير المهيكل، مع الإرهاب تجعل حجم التهديدات الإرهابية تتعاظم".

وأكد الباحث الذي أنجز أطروحة جامعية حول "التهديدات الأمنية في غرب إفريقيا" قبل سنوات، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن هذه "الفواعل المسلحة تستغل تخبط دول المنطقة في أزمات هيكلية متعددة، مثل مواردها المحدودة، وضعف الأجهزة العسكرية والأمنية، وتنامي الفساد، وغياب الحكامة"، مشيرا إلى أن "الإرهاب والانفصال إما ينتعشان على نفس المشاكل، أو يسعيان إلى إيقاع الدول المستقرة فيها كي تنتعش نشاطاتهما الإجرامية".

البوليساريو إلى الإرهاب.. والمغرب إلى السلام

وفيما يتجه انفصاليو البوليساريو، ومنذ سنوات إلى التداخل أكثر مع التنظيمات الإرهابية، يَعتبر متخصصون في الشأن الإفريقي أن المغرب يدعم باستمرار جهود السلام في غرب القارة السمراء وشمالها، خصوصا وأن البلاد قد قدمت معلومات مخابراتية ساعدت في اعتقال متطرفين أو أحبطت هجمات في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبوركينا فاسو وسريلانكا.

وكانت المخابرات المغربية قد قدمت للولايات المتحدة الأميركية معلومات ساهمت في تجنيب الجيش الأميركي ضربة إرهابية، نهاية يناير الماضي، ما كشف بحسب الخبير الاستراتيجي والأمني، لحسن بوشمامة، "في آن واحد عن قوة الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وعن نزوع البلد الإفريقي العربي المسلم نحو السلام العالمي وحفظ دماء الأبرياء".

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مشكلة البوليساريو تكمن في كون هذه العصابات التي تعيش على الارتزاق والإجرام مفتقدة للبوصلة الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، ولهذا سقطت في براثن التطرف الديني والإرهاب، لأن مشروعها الانفصالي لا يمكن أن يعيش خارج دعم كل ما يهز استقرار المنطقة وأمنها".

ورصد الخبير الاستراتيجي "تحول البوليساريو من تنظيم كان يستمد فكره من المشروع اليساري في السبعينيات، سواء حينما كان حركة تحرر مغربية ضد الاستعمار الإسباني، أو حينما تحول إلى مشروع انفصالي بعد العام 1975"، مؤكدا أن "بذور الانعطاف نحو تبني التطرف الديني قد بدأت تنمو داخل البوليساريو مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الحالية، قبل أن تتحول إلى شكلها الحالي الذي يظهر في انتماء أزيد من 100 انفصالي إلى التنظيمات الإرهابية".

وفي سياق آخر، شدد بوشمامة على أن "التعاطي الإنساني والحقوقي الذي انتهجه المغرب في التعامل مع العائدين من جبهات القتال، قد ساهم في تحول الكثيرين منهم إلى مصدر لقاعدة البيانات المهمة التي يمتلكها المغرب".

وكان 270 من المقاتلين المغاربة في جبهات التوتر قد عادوا إلى المغرب، فيما تعرض 137 منهم للمحاكمة، وذلك من ضمن 1645 مغربيا انظموا إلى الجماعات المتشددة في سوريا والعراق، حيث لقي منهم 745 شخصا حتفهم، بحسب مصادر أمنية مغربية.