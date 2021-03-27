وأعرب رئيس الوزراء المصري عن شكره للدول التي عرضت الدعم بشأن قضية السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهيئة استعانت بجميع الكوادر والمعدات لديها لحل هذه الإشكالية الكبيرة جدا التي أوقفت العمل بالقناة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس استعانت بخبرات دولية لتقديم المشورة في هذه الأزمة، فضلا عن أن رئيس الهيئة سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق لإعلان تفاصيل أعمال تعويم حاملة الحاويات، والتقدم الذي تم في هذا الشأن.

وكانت السفينة، التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، وتملكها شركة يابانية، جنحت الثلاثاء الماضي في قناة السويس، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة البحرية فيها.

وقناة السويس، التي يبلغ طولها نحو 200 كيلومتر، ممر مائي في غاية الأهمية للتجارة الدولية، إذ يمر فيها نحو 30 بالمئة من حجم حاويات الشحن في العالم.

وفي السياق ذاته، دخلت عمليات إعادة تعويم السفينة الجانحة "ايفر غيفن" يومها الخامس، وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصدر مطلع في قناة السويس أن 9 قاطرات عملاقة بدأت الليلة الماضية إجراء مناورة لتعويم السفينة.

وأضاف المصدر أنه تمت السيطرة على دفة السفينة وتشغيل محركاتها.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت، الجمعة، إزالة 17 ألف متر مكعب من الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بما يعادل 8 بالمئة من الكمية المستهدف إزالتها البالغة 20 ألف متر مكعب، لكي تتمكن جهود التعويم من تحرير السفينة.

ومن المرتقب مشاركة الولايات المتحدة في جهود التعويم بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالعرض الأميركي.