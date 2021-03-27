وقال المصدر إن ضباط المرافق والحي قد أخلت مصنع الملابس المتواجد أسفل العقار المنهار بتاريخ 7 مارس الجاري.

كما أشار المصدر الأمني إلى قيام ضباط المرافق بتحرير محضر لمالك المصنع لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل جراج العقار إلى بدروم، مبرزا أنه تم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

وكان عدد من شهود العيان في محيط حادث انهيار عقار جسر السويس، أكدوا أن انفجارا في مصنع أسفل العقار هو السبب الذي أدى إلى هزة أرضية كبيرة شعر بها سكان المنطقة، وأدت إلى انهيار العقار المكون من 10 طوابق.

وكشف شهود العيان أن المصنع يعمل طوال الـ24 ساعة وبه نحو 40 عامل فضلا عن ساكني العقار المنهار.

هذا وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية بفتح تحقيق عاجل في واقعة الانهيار لكشف مدى وجود إهمال أو مخالفات تأديبية قد تكون أدت لوقوع الحادث.

من جانبها، شكلت محافظة القاهرة، السبت، لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار شارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت، بلاغًا في الساعة الثالثة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، يفيد بانهيار هذا العقار.