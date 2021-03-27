وأوضح عبد الهادي أنه جار حاليا حصر المتضررين وإرسال أوراقهم إلى محافظة القاهرة لاستكمال الإجراءات من أجل توفير مساكن بديلة لهم، من جراء الحادث الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص على الأقل.

وأضاف عبد الهادي، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العقار المنهار كان قديما وليس مبنى حديثًا، وأنه تم تشكيل لجنة هندسية ثلاثية لمعاينته ومعرفة أسباب الانهيار.

وتابع أن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها من أجل العثور على أي من السكان الموجودين تحت الأنقاض.

وقالت مصادر في وزارة التنمية المحلية المصرية، لموقع سكاي نيوز عربية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع مستجدات الحادث مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وطالبه بتوفير كافة الإمكانات للمساعدة في مواصلة البحث عن أي ناجين تحت الأنقاض.

من جانبها، شكلت محافظة القاهرة، السبت، لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار شارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

كما تم إجراء معاينة للعقار المنهار لمعرفة ما إذا كان قد صدر له أمر إزالة من عدمه، فيما تتمركز الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط العقار المنهار للقيام بعمليات رفع الركام.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا في الساعة الثالثة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق في شارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب في جسر السويس بحي السلام أول.