وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 شخصا وإصابة 165 آخرين، في حادث تصادم قطارين بالقرية التابعة لمدينة طهطا في سوهاج، الجمعة.

وأوضح بيان الوزارة أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة".

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد حالات مصابي حادث قطاري سوهاج، بمستشفى طهطا العام.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، أن مستشفى طهطا العام، التي تعد الأقرب لموقع الحادث، استقبل أكبر عدد من المصابين (52)، مؤكدا أن جميع المصابين بالمستشفيات يتلقون العلاج الرعاية الطبية اللازمة.

كما لفت مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح قطعية وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

بتر وكسور

وأكد مدير مستشفى سوهاج الجامعي حمدي سعد في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، وصول 34 حالة من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى المستشفى.

وأوضح سعد أن "أغلب مصابي حادث قطاري سوهاج يعانون كسورا في الأيدي والأقدام والجمجمة، إضافة إلى حالتين أصيبوا ببتر في الساق".

كما أشار إلى دخول أعداد أخرى من المصابين العناية المركزة بالمستشفى، بسبب اضطراب شديد في الوعي نتيجة قوة الارتطام.

وأكد مدير المستشفى أنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، معربا عن "اعتزازه" بمشهد تدفق العشرات على المستشفى من أجل التبرع بالدم للمصابين".

وأردف: "تبرع المواطنون بأكثر من 200 كيس دم حتى الآن، وهو ما زاد عن حاجة المستشفى".

من جهة أخرى، قال مدير مستشفى سوهاج إيهاب هيكل في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن المستشفى استقبل نحو 21 مصابا، وهم تحت ملاحظة مباشرة.

وقال إن أغلب الإصابات كسور في الأيدي والأقدام، وكدمات في الجسم والرأس تطلبت تدخلا جراحيا، إضافة إلى حالات ما بعد الارتجاج.

وأشار إلى أن "الوضع الصحي للمصابين مستقر. هم يخضعون للملاحظة المباشرة".

كما لفت مدير مستشفى سوهاج إلى تدفق أهالي المحافظة على المستشفى من أجل التبرع بالدم، علاوة على حرصهم على تقديم أعداد كبيرة من الوجبات والعصائر للمصابين.

وأشار إلى أكياس الدم زادت عن حاجة المستشفى، وجرى توزيع الأكياس الزائدة إلى مستشفيات أخرى.

12 جراحة طارئة

وفي السياق ذاته، قال رئيس جامعة سوهاج أحمد عزيز، إن مستشفى سوهاج الجامعي تلقت مصابين من الحادث تم تحويلهم من مستشفيات أخرى، لافتا إلى إجراء 16 عملية جراحة طارئة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أن طلاب الجامعة أطلقوا حملة للتبرع بالدم، مشيرا إلى أنه تم توفير أكثر من 450 كيس دم حتى الآن من التبرعات.

وأشار إلى إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى سوهاج الجامعي فور وقوع حادث قطاري سوهاج، مؤكدا توافر كميات من أكياس الدم تكفي لتزويد باقي المستشفيات باحتياجاتها أيضا.