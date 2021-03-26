وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد توقفت، الثلاثاء، إثر جنوح السفينة "إيفر غيفن"، البالغ طولها 400 متر.

وتبين اللقطات وجود آلات ضخمة تعمل بمحاذاة السفينة العملاقة مثل كرارة شفط الرمال تعمل من أجل إعادة السفينة إلى مسارها.

وهذه الآلة العملاقة المسماة مشهور" قادرة على شفط على نقل 2000 متر مكعب من المواد كل ساعة.

وكانت هيئة قناة السويس قالت في وقت متأخر الخميس إنها ستحتاج إلى إزالة ما بين 15000 إلى 20000 متر مكعب من الرمال للوصول إلى عمق 12 إلى 16 مترا، مضيفة أن هذا العمق من المرجح أن يسمح للسفينة بالطفو بحرية مرة أخرى.

وقالت، الجمعة، إنها وصلت إلى أكثر من 87 في المئة من أعمال التجريف عند مقدمة السفينة.

وجلبت مصر عدد من القاطرات إلى القناة ، من أجل سحب السفينة وشدها، فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف مترا مكعب من الرمال.

والسفينة "إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع بين آسيا وأوروبا مملوكة لشركة "شوي كيسن كيه كيه" اليابانية.

وجنحت السفينة على بعد حوالي ست كيلومترات (3.7 ميل) من شمال المدخل الجنوبي للقناة، بالقرب من مدينة السويس، وهي منطقة من القناة تمثل ممرا واحدا.