وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

بيان رئيس مجلس الوزراء

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.