وأشار مصدر في هيئة سكك الحديد إلى أن وزير النقل سينتقل إلى موقع حادث تصادم القطارين، لمتابعة آثار حادث التصادم بين قطاري ركاب الصعيد، منوها إلى أنه طالب بسرعة تشكيل لجنة فنية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وقد أرسلت هيئة سكك الحديد الإمدادات اللازمة على وجه السرعة لرفع العربات الواقعة على قضبان السكك.

وشهدت محافظة سوهاج في الصعيد، تصادم قطارين في مركز طهطا، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

ووفقا لمصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن التصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين والوقوف على عدد الضحايا وأسباب الحادث التي لم تتضح بعد، مبرزا أنه سيتم إعلان التفاصيل كافة.

وتشهد سكك حديد مصر من آن لآخر وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام قطارات أو خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة.