ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الرئاسي قرب بيروت إلى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن وباء كورونا يتفشى أكثر، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.

وتابع : "أتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول (سبتمبر)".

وسجل لبنان أكثر من 425 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم نحو 6 آلاف.

وشهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في لبنان ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة، فبعدما وصل إلى نحو 1500 في بعض أيام فبراير، ارتفعت الأرقام لتكسر حاجز 3800 إصابة في اليوم ، خلال مارس الجاري، بحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية.