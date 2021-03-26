وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية للوكالة، أنه "عند الساعة التاسعة وثمان دقائق من مساء الخميس، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداء تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريق في أحد خزانات المحطة".

وأضاف المصدر أن الهجوم "لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأكد أن "المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان الموجه ضد المنشآت الحيوية، الذي لا يستهدف المملكة فحسب وإنما أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل".

واعتبرت السعودية أن الهجوم "يؤثر في الملاحة البحرية ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية".