- وعمل ما يقرب من مليون ونصف مليون مصري في المشروع الذي تبناه المهندس الفرنسي فيردناند ديليسبس، وتمّ افتتاح القناة في نوفمبر 1869 بعد 10 سنوات من الحفر.

- وسيطرت فرنسا وإنجلترا على القناة حتى تأميمها عام 1956 بواسطة الزعيم المصري جمال عبد الناصر، وذلك قبل 12 سنة من النهاية المفترضة لعقد امتياز استغلالها.

- وأسست هيئة قناة السويس في يوليو 1956، التي تدير الممر المائي حتى اليوم.

- وسبق أن أغلقت القناة 5 مرات آخرها لمدة 8 سنوات بعد حرب يونيو 1967، وحتى إعادة افتتاحها في 5 يونيو 1975.

- وتمر عبر قناة السويس 10 في المئة من إمدادات النفط العالمية، هذا إلى جانب نحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.

- كذلك يمر نحو 30 في المئة من حركة سفن الحاويات العالمية عبر قناة السويس يوميا، وهي محمّلة بكل شيء من الوقود إلى السلع الاستهلاكية.

- ويبلغ طول القناة نحو 193 كيلومترا، وقد نفذت مصر عمليات توسيع ضخمة عام 2015، أتاحت مرور السفن الأكبر في العالم عبرها.

- وقالت هيئة قناة السويس إن حوالي 19 ألف سفينة - أو 52 في المتوسط يوميا- عبرت القناة خلال 2020، في حين كان هذا الرقم في عام افتتاحها 1869، مجرد 3 سفن فقط.

- وتمثل القناة مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في مصر، وبلغت عوائدها 5.6 مليار دولار في عام 2020.

- ويتوقع أن يتضاعف عدد السفن المارة في القناة خلال سنوات قليلة بعد تقليل زمن الانتظار، وهو ما قد يزيد العوائد إلى 13.2 مليار دولار سنويا، وفقا لـ"ميدل إيست إي".