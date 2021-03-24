ويعد محمود الورفلي أحد القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيمي داعش و"أنصار الشريعة" الإرهابيين في ليبيا، وكان معروفا بصلاته وصموده في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الورفلي وأخيه أصيبا بجروح خطيرة، بعد أن نصب إرهابيون مسلحون كمينا له وأطلقوا النيران على سيارته، مما أدوى بحياته.

وأوضح أن الجهات المختصة انتقلت لموقع الحادث، حيث تم نقل الورفلي إلى المستشفى لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تقديم الإسعافات الأولية له.

وفور وقوع الهجوم، فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا أمام مستشفى "1200" التي استقبلت جثمان الورفلي، وجاري التحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس 2017، بتهم تتعلق بإعدامات ميدانية في مدينة بنغازي عام 2016.