ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبدا بعد فرز 88 في المئة تقريبا من الأصوات أن نتانياهو زعيم حزب ليكود اليميني سيضطر للعمل على تكوين ائتلاف غير متوقع قد يضم أحزابا قومية من اليهود المتطرفين وحزبا عربيا.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ24، بعد فرز 89 في المئة من الأصوات، حصول المعسكر الداعم لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، على 53 مقعدا، بينما حصل المعسكر المعارض على 55 مقعدا.

وبحسب النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية التي نشرها قناة كان الإسرائيلية، فقد حصل حزب "الليكود" على 30 مقعدا، وفاز "يش عتيد" بـ18 مقعدا، و"شاس" نال 9 مقاعد، وذهبت 8 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة"، في حين حصل "كحول لفان" على 8 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 7 مقاعد.

أما حزب العمل فقد حصل على 7 مقاعد، وحزب "يمينا" على 7 مقاعد، و"القائمة المشتركة" على 6 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 6 مقاعد، و"تكفا حداشا" 6 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، و"القائمة الموحدة" حصلت على 5 مقاعد.

وتم فرز نحو 3.5 مليون من الأصوات من أصل 4.4 مليونا من أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، علما أن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2 في المئة، بينما بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 53 في المئة.

انتخابات رابعة في عامين

على مدار العامين الماضيين شهدت إسرائيل حالة جمود سياسي، تمخض عنها إجراء 4 انتخابات خلال عامين فقط (من 2019 حتى 2021)، ويسعى الإسرائيليون إلى الخروج من حالة الجمود تلك عبر الانتخابات التي تُجرى الثلاثاء، وسط مخاوف من استمرار أزمة تشكيل الحكومة التي قد تقود لانتخابات خامسة.

وأجريت الانتخابات الأولى خلال العامين الماضيين في أبريل 2019، قبل أن يخفق رئيس الوزراء نتانياهو في الحصول على النسبة المحددة لنيل ثقة البرلمان في حكومته، خلال المدة الدستورية المقررة، لتُجرى الانتخابات الثانية في شهر سبتمبر من العام نفسه.

لكن نتانياهو لم يتمكن بعدها، ومن بعده خصمه بيني غانتس، من تشكيل الحكومة، لتُجرى الانتخابات الثالثة في مارس 2020، قبل أن يتفق الخصمان على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة ثلاث سنوات، إلا أن فشل الكنيست في إقرار ميزانية 2021 تسبب في حل المجلس، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة في مارس 2021.